تشيلسي يستعد للاحتفال بلقب البريميرليج بجولة في لندن

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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي، للاحتفال بلقب البريميرليج هذا العام، من خلال حافلة مكشوفة تتجول في شوارع لندن، يوم الأحد الموافق 28 مايو من الشهر الحالي.

وكان تشيلسي قد ضمن لقب الدوري رسميًا هذا العام، بعد تغلب على نظيره وست بروميتش بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي.

ويستعد الإيطالي، أنطونيو كونتي مدرب الفريق إلى الاحتفال بثنائية هذا العالم، في حال تتويج فريقه ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في النهائي المقرر أن يخوضه قبل يوم من الموعد المشار إليه أمام أرسنال على ملعب ويمبلي.

وأعلن النادي أن الحافلة المكشوفة سيكون على متنها لاعبو الفريق الأول وكذلك لاعبو فريق الناشئين تحت سن 18 عاما الذين فازوا هذا الموسم بقلبي الدوري وكأس الاتحاد للشباب.

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وسيبدأ الموكب الاحتفالي في الساعة 12:00 ظهرا في الجانب الغربي من ملعب ستامفورد بريدج، وسينتهي عقب ذلك بحوالي ساعة في منطقة إيل بروك كومون، قبل أن تمر على فولهام رود وهورتنسيا رود وكينجز رود.

ومن المقرر أن يحصل تشيلسي، الذي فاز مساء الاثنين في المباراة قبل الاخيرة بالموسم على واتفورد بنتيجة (4-3)، رسميا على لقب بطل البريميير ليج عقب المواجهة المقررة يوم الأحد المقبل في ستامفورد بريدج أمام سندرلاند.

وحال فوزه في سندرلاند، سيصبح تشيلسي أول ناد بتاريخ البريميير ليج يفوز بـ30 من 38 مباراة يخوضها.