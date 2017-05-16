«سكاي سبورتس» تستبعد رونالدو وسواريز من قائمة الأفضل في الليجا

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يقترب قطار الدوري الإسباني "الليجا" من الوصول لمحطته الأخيرة، الذي يتصدره برشلونة برصيد 87 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثانيًا بفارق الأهداف وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد ثالثًا بـ75 نقطة، في المقابل يأتي رابعًا إشبيلية بـ69 نقطة.

واستعرضت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قائمة أفضل 5 لاعبين في الليجا هذا الموسم، والتي لم تشهد وجود الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، على الرغم من تحطيمه للعديد من الأرقام في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أن مستواه في الدوري الإٍسباني لم يضعه ضمن هذة القائمة، علاوة على الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، ثاني أفضل هداف في الليجا.

ليونيل ميسي - برشلونة

الدولي الأرجنتيني صاحب الـ29 عامًا يقدم موسمًا رائعًا مع العملاق الكتالوني على الرغم من الخروج في دوري أبطال أوروبا، كما أن عشاق الساحر الأرجنتيني لن ينسوا هدفه الـ500 مع البلوجرانا في شباك ريال مدريد بملعب السنتياجو برنابيو.

ليونيل ميسي بالنظر إلى الإحصائيات، سنجده يتصدر جدول هدافي الدوريات الأوروبية، برصيد 35 هدفًا، ياتي خلفه الأوروجوياني إيدسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان (33)، ثم روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ (30)، ثم بيي إيمريك اوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني (29)، ثم لويس سواريز (28) ثم إيدين دزيكو مهاجم روما (27).

نيمار - برشلونة

الدولي البرازيلي صاحب الـ25 عامًا، على من تسجيله ثلاث ية في مرمى لاس بالماس، إلا انه لم يسجل سوى 13 مرة هذا الموسم في الليجا، لكن نفوذ نيمار ضخمة في الدوري الإسباني، من خلال خلق الفرص لزملائه بالفريق الكتالوني.

وتشير الأرقام إلى أن نيمار أكثر اللاعبين خلقًا للفرص في الليجا هذا الموسم بـ 88 فرصة حتى الآن، ثم يأتي ثانيًا بيدرو ليون لاعب إيبار بـ85 فرصة، ثم جونثان فييرا لاعب لاس بالماس بـ83 فرصة، ثم ليونيل ميسي بـ76 فرصة، ثم الألماني توني كروس بـ74 فرصة.

أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد

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الدولي الفرنسي صاحب الـ26 عامًا، الذي بات لاعبًا كبيرًا في صفوف الروخي بلانكوس، وعلى الرغم من أن أتلتيكو مدريد لم يقدم موسمًا كبيرًا في الليجا هذا الموسم، إلا أن جريزمان قدم موسمًا متميزًا داخل أروقة الفيسنتي كالديرون، كما أنه للموسم الثالث على التوالي يصبح هداف الفريق.

جريزمان هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد أفضل لاعبي الفريق من حيث التسجيل وصناعة الأهداف حيث سجل 16 هدفًا وصنع 7 آخرين، ثم جاء خلفه كيفين جاميرو بتسجيله 12 هدفًا وصناعته لخمس آخرين، ثم كاراسكو بتسجيله 10 أهداف وصناعته لـ4 آخرين، ثم فرناندو توريس بتسجيله 6 وصناعته لـ5 آخرين، ثم كوكي مسجلا 4 أهداف وصنع 7 آخرين، ثم كوريا مسجلآ 3 اهداف وصنع 8 آخرين.

مارسيلو - ريال مدريد

قصة نجاح ريال مدريد هو نتيجة لأداء 11 لاعبًا، علاوة على امتلاك الملكي دكة بدلاء مذهلة، لكن الدولي البرازيلي صاحب الـ29 عامًا، كان مميزًا ورائعًا هذا الموسم في تشكيل الفرنسي زين الدين زيدان.

وتشير الأرقام هذا الموسم في الليجا إلى أن مارسيلو أكثر مدافع صناعة للأهداف بـ 8 أهداف، كما أنه ثالث أكثر مدافع خلقًا للفرص بـ40 فرصة، علاوة على أنه ثاني أفضل مدافع دقة في الكرات العرضية بـ39 كرة.

إيسكو - ريال مدريد

الدولي الإسباني صاحب الـ25 عامًا سجل أهدافًا أكثر مما كان عليه في السابق هذا الموسم، وعلى الرغم من أنه كان في مقاعد البدلاء لكنه مع إصابة زميله الويلزي جاريث بيل أصبح له دورًا رئيسيًا في الدوري الثاني من الدوري.

وتبرز الأرقام أن منذ بداية عام 2017 يعد إيسكو ثالث أكثر اللاعبين في الفريق الملكي تسجيلآ وصناعة للأهداف بتسجيله 8 أهداف وصناعته 3 آخرين، خلف الثاني موراتا بـ 10 أهداف 2 أسيست، والمتصدر رونالدو بـتجسيله 21 هدفًا وصناعته لـ4 آخرين.