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وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة سلوفينيا تبادل المحاضرين بالجامعات

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وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة سلوفينيا تبادل المحاضرين بالجامعات وزير التعليم العالي يبحث مع سفيرة سلوفينيا تبادل المحاضرين بالجامعات

مصراوي Masrawy

الدكتور خالد عبدالغفار

كتبت - داليا شبل:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص على الاستفادة من التجربة السلوفينية في مجال تدريس ريادة الأعمال، وذلك خلال اجتماعه مع تاتيانا مكشوفا سفيرة سلوفينيا في القاهرة اليوم الثلاثاء.

وألمح عبدالغفار، إلى إمكانية تبادل المحاضرين السلوفانيين لتدريس برامج مثيلة بالجامعات المصرية، حيث تتبع سلوفينيا نظامًا بتدريس ريادة الأعمال بالمدارس والجامعات، من خلال تخصيص برامج دراسية يقوم بالمحاضرة فيها رواد أعمال ناجحين لنقل تجربتهم للطلاب.

وأشارت مشكوفا، إلى تميز الاختراعات التي يقدمها الطلاب المصريين، وأن سلوفينيا ترحب في تبادل خبراتها مع الجانب المصري، في مجال تدريب الباحثين على بيع اختراعاتهم وتحويلها لمنتجات قابلة للتسويق.

وبحث الجانبان إيجاد حلولا لتعميم تجربة المصادر التعليمية المفتوحة في كل دول العالم، وعرض أفضل تجارب الدول، وزيادة المنح التعليمية للطلاب المصريين التي تقدمها سلوفينيا، كما بحث سبل التعاون في تنفيذ برامج تعليم اللغة العربية بسلوفينيا.

وأوضح "عبد الغفار"، إلى النتائج الإيجابية لمشاركته في الدورة السابقة للمؤتمر السنوي الذي نظمته الجامعة الأورومتوسطية في أبريل الماضي بسلوفينيا تحت عنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في دعم قضايا الشباب والتوظيف وريادة الأعمال" حيث ساهم في تعزيز التعاون بين مصر وسلوفنيا في مجال التعليم العالي.​

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