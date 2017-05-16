عمر.. يتيم تخلت عنه أمه ونهش الشلل أطرافه

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البحيرة - أحمد نصرة:

لم يكن القدر رحيمًا بالطفل عمر الذي مارست الحياة عليه أبشع ألوان القسوة حتى قبل أن يخرج إلى النور؛ فقبل أسابيع من ولادته اختطف الموت أبيه في حادث أليم، واختطفه الألم عقب ذلك بفعل أم تجردت من مشاعرها تجاه رضيعها الذي تركته لجده رغبة في الزواج لتختفي تماما من حياته.

زاد من تلك الصدمات السابقة ما أصاب الصغير تأثرًا بمشاكل صحية خلال الحمل والولادة، لأقعده الشلل الذي نال من أطرافه وأفقده القدرة على التحكم بها.

ويقول "عم فتحي" جد الطفل المقيم بقرية اسطفانوس التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة: "خلال الحمل تعرض عمر لنقص في الأكسجين، ولم يدخل حضّانة، ما أسفر عن إصابته بعجز في أطرافه الأربعة".

ويضيف: "عرضنا عمر على أكبر الأطباء وأجمعوا على ضرورة علاجه بالخارج، لكن وللأسف أنا موظف على المعاش لا أتحصل على أكثر من 1600 جنيه، وعندي بنت في ثانوية عامة، وظروفي ما تسمحش بنفقات العلاج المكلف".

ويناشد "عم فتحي" المسؤولين وأهل الخير قائلاً: "عمر عنده 9 سنوات دلوقتي وإلى الآن لم يذهب إلى المدرسة لصعوبة نقله. أتمنى حد يساعدنا إننا نعالجه على نفقة الدولة، أو أي جهة تتكفل بعلاجه، لأن أنا وجدته مش هنفضله طول العمر".​