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الأنبا دانيال: مصر تعاني أنواعًا من العنف

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الأنبا دانيال: مصر تعاني أنواعًا من العنف الأنبا دانيال: مصر تعاني أنواعًا من العنف

التحرير

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قدم الأنبا دانيا النائب عن قداسة البابا تواضروس، وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، اعتذار البابا عن عدم حضور مؤتمر المجلس القومي للمرأة، لارتباطه بسفر للخارج.

وأكد دانيا خلال كلمته بالمؤتمر، أن التاريخ يشهد لمصر بأنها مهد الحضارات، ونشأت على ضفاف النيل، مشيرًا إلى أن تعاني العديد من أنواع العنف.

وطالب بالتعليم الجيد، الذي يهدف إلى تعليم الشخصية القوية وتثقيف العقول وتهذييها والعقول المبنية بالتعليم الصحيح هى قاطرة وقادة المجتمع إلى الأمام، لكن التعليم الآن مبنى على الكم والحفظ، وليس النشاطات والمعامل والحوارات والنقاشات.

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وتابع: "يزيد مستخدمي الإنترنت على 50 مليونًا ويستخدم بصورة سيئة ويروج للعنف ونصب الإشاعات والقيم الفاسدة وأدخلت مجتمعنا، ولا نلغي كبت الأصوات ولكن شكل الغوغائية وغياب عنصر النقاش والحوار مرفوض".

واستطرد: "الزيادة السكانية تبتلع كل تقدم ودخل، وأصبحت الزيادة عبئا على المجتمع، ويحتاج الأمر إلى أمر وإرشاد". وشدد على ضرورة إرسال المصريين رسائل أمل وتفاؤل إلى المصريين بأن القادم أفضل.

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