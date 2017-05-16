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نائب برلماني: سحب أراضى وضع اليد رادع للمعتدين ويحفظ هيبة الدولة

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نائب برلماني: سحب أراضى وضع اليد رادع للمعتدين ويحفظ هيبة الدولة نائب برلماني: سحب أراضى وضع اليد رادع للمعتدين ويحفظ هيبة الدولة

التحرير

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أشاد النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بسحب أراضى وضع اليد قبل نهاية الشهر الجارى، لافتًا إلى أنه رادع للمعتدين على أراضى الدولة، وسوف يمنع تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى مما يحفظ هيبة الدولة المصرية.

وقال دسوقى، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، إن المسئولين فى ينقصهم التفكير الحاسم وجرأة اتخاذ القرارات، ودائماً يفاجئنا الرئيس بقراراته الحاسمة والحلول الجذرية للمشكلات التي تتناسب مع مرحلة بناء مصر الحديثة، متمنياً ان يتسم كافة المسئولين فى مصر بالقدرة على  اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة فى ملفات كثير للقضاء على الفساد وتقنيين العديد من الأوضاع غير القانونية.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن مداخلة رجل الصعيد مع الرئيس خلال زيارتة صعيد مصر تؤكد عزم الرئيس ترسيخ مبادئ الديموقراطية والوصول إلي كل أطياف الشعب المصري للوقوف علي المشاكل التي غاصت في جذور الدولة المصرية فساداً والعمل علي إيجاد حلول تعيد هيبة الدولة المصرية.

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التحرير

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