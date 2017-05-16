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عضو بـ«زراعة البرلمان»: قانون الثروة المعدنية يشوبه العوار ويهدر المال العام

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عضو بـ«زراعة البرلمان»: قانون الثروة المعدنية يشوبه العوار ويهدر المال العام عضو بـ«زراعة البرلمان»: قانون الثروة المعدنية يشوبه العوار ويهدر المال العام

التحرير

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قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 بها كثير من العيوب، إضافة إلى بعض العوار فى بنود القانون، لافتًا إلى أن الهدف منه هو تعظيم الثروة المعدنية بمصر والحفاظ عليها، لكن عند التنفيذ وجد به كثير من العيوب، حيث تقدم بطلب إحاطة لمراجعة بعض مواد اللائحة التنفيذية.

وأشار ملك، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، أن العوار فى قانون واضح، والدليل على ذلك أن سعر استئجار محاجر الرخام محدد له 9 جنيهات للمتر بجميع أنواعه، بينما هناك أنواع رخام سعرها 65 جنيهًا للمتر، بينما يصل سعر الجرانيت 340 جنيها للمتر، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية ساوت بين كل هذه الأنواع، ليصل ما يتم تحصيله كقيمة إجمالية للمتر المسطح إلى 5 جنيهات و60 قرشًا من جميع الأنواع. 

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عوارا آخر فى القانون ظهر أثناء التطبيق، فى استغلال المحاجر الخاصة بمصانع الأسمنت، فعندما نجد أن هناك مصنعًا للأسمنت بالمنيا ينتج 300 ألف طن، ويدفع إيجارًا وفقا للقانون القديم بقيمة 15 مليون جنيه، ونجد أن مصنعا آخر ينتج أيضًا 300 ألف طن فى نفس المنطقة بمحافظة المنيا ويقوم بسداد 900 ألف جنيه وفقا للقانون الجديد، وهو ما يعنى أن القانون الجديد تسبب فى إهدار المال العام والثروة المعدنية، ولم يتحقق الهدف منه فى بعض بنوده، موضحًا أنه طالب بإعادة النظر فى اللائحة التنفيذية للقانون بهدف الحفاظ على هذه الثروة بالشكل الذى يضمن الهدف المنشود من القانون.

 

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التحرير

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