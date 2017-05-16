وكيل الكهرباء لـ«البرلمان»: تشكيل لجنة لتطوير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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قال حسن محمود وكيل وزارة الكهرباء، إنه تم تشكيل لجنة بناء على تكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تضم فى عضويتها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تطوير هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتقوم بدورها فى شأن اختصاصاتها المحددة لها فى ضوء القانون، وفى مقدمتها ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمناقشة مشروع موازنة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالى 2017 / 2018، بعدما استعرض سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التحديات التى تواجه الهيئة، ومنها تضارب العمل فى القطاعات والشعب العلمية، مطالبًا بأن يكون هناك كادر مالى للقطاعات الممثلة فى (3) قطاعات و7 إدارات مركزية، بجانب أهمية أن يكون هناك مقر مناسب للهيئة لتقوم بعملها بشكل ملائم.

وأوضح شعبان، أن الهيئة تتولى جميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وتعقيبًا على تساؤل النائب السيد حجازى، عضو اللجنة، حول دور الهيئة فى مشروع الضبعة النووية، عقب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بتأكيده أن العمل رغم جميع التحديات التى تواجه الهيئة، قائم بالفعل، مضيفًا:«نستعد استعدادًا تامًا لهذا المشروع، حيث إن هناك لجنة دائمة مشكلة من مهندسين واستشاريين فى هذا الصدد».

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ومن جانبه كشف أيمن الشيخ، ممثل وزارة الكهرباء بمجلس النواب، عن الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة للعام المالى 2017 / 2018، ممثلة فى 6 مشروعات، منها المشروع القومى لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، بقيمة مليار جنيه، إذ يتم البدء فى تنفيذ أعمال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط، المارة أعلى الكتل السكنية، وتحويلها لكابلات أرضية، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأضاف "الشيخ"، أن هناك عددا من المشروعات الاستراتيجية التى تدخل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، وتقدر بـ116 مليون جنيه، منها 40 مليونا لاستكمال وبدء توصيل النقدية الكهربائية لبعض المواقع العسكرية، طبقا لأولويات وزارة الدفاع، و40 مليونا لأعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير بعض الطرق الاستراتيجية، و26 مليونا للصرف على عملية المساندة الفنية لتطوير قطاع الطاقة وشبكات الأمان الاجتماعى.

وتابع ممثل وزارة الكهرباء: «أحد المشروعات المستهدف تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، عدة مشروعات بالدول الأفريقية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، علاوة على 45 مليون جنيه لصالح تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات، إلى جانب مليونى جنيه لاستكمال أعمال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، من خلال سحب ونقل وتجميع وتحليل العينات».