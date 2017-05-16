رئيس «السكك الحديد»: خسائر الهيئة 5 مليارات.. والقطارات هتقف نهائي

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قال المهندس مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد، إن الهيئة طلبت فى موازنتها الاستثمارية تخصيص 10 مليارات جنيه، لكن ما تم اعتماده فى موازنة 2017 / 2018 بلغ 3 مليارات جنيه و390 مليون جنيه، وطالب بزيادة الاعتمادات بمبلغ 3 مليارات.

وأضاف شوشة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المخصص لمناقشة موازنة النقل لعام 2017 / 2018، إن قطع غيار القطارات قربت تخلص، ومش هلاقى فلوس أشترى، لافتا إلى أن البرلمان يجب أن يقف بجانبنا حتى أسدد ما عليا من التزمات، لأن حركة القطارات ممكن تقف نهائيًا.

وتابع: "القطارات هتقف هاعمل إيه، مطالبا بنك الاستثمار القومى بإتاحة اعتمادات الخطة حتى يستطيع سداد باقى مستحقات الهيئة العربية للتصنيع وشراء قطع غيار"، متابعا "حتى لا يأتى يوم وتشل فيه السكة الحديد وهنكون وقتها مسئولين أمام الله ومش هاقدر وقتها أعمل حاجة".

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وأشار رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إلى أن خسائر الهيئة تبلغ خمسة مليارات منها 3 مليارات و620 مليون جنيه فوائد قروض محلية من بنك الاستثمار، مشيرًا إلى أن قرارمجلس الوزراء ينص على أن تتحمل وزارة المالية كل أعباء القروض، التى تحصل عليها الهيئة حتى 30 / 6 / 2007.

ولفت إلى أنه يجب على المالية أن تلتزم بتنفيذ القرار، وأشار إلى أن الدولة تساهم بالتمويل فى أجور بعض الهيئات، مشيرًا إلى أنه واجب على الدولة تجاه الشعب المصرى إتاحة التمويل لهيئة السكة الحديد، خاصة أن الشعب المصرى غلبان"، وأضاف لو المالية تحملت الـ3 مليارات فوائد القروض ستصبح خسائر السكة الحديد 2 مليار جنيه، لافتا إلى أن الهيئة يمكن أن تتعافى خلال عامين.

وعقب الدكتور حسين عيسى، قائلا إن لجنة الخطة تؤيد مطالب هيئة السكة الحديد فى رفع موازنتها وتحمل المالية أعباء.