فيديو| «الإحصائية»: القاهرة الأقل تعاونًا في جمع البيانات.. عكس الصعيد

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أكد هشام مخلوف، رئيس الجمعية الإحصائية المصرية، أنه تم الانتهاء من 57% من المرحلة الثانية من التعداد السكاني، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة يوم 25 مايو.

وأوضح، في تصريحات عقب المؤتمر الدولي، الـ42 للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والتنمية، اليوم الثلاثاء، أن أقل المحافظات تعاونًا في جمع البيانات، هي القاهرة، بعكس محافظات الصعيد التي أظهرت تعاونًا كبيرًا واستجابة للعاملين بالتعداد.

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وأضاف أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030، هي أمل مصر للوصول إلى حياة ومستقبل أفضل.