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الحكومة توقع اتفاقية مع "فيزا" العالمية لتطوير خدمات الدعم للمواطنين

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الحكومة توقع اتفاقية مع "فيزا" العالمية لتطوير خدمات الدعم للمواطنين الحكومة توقع اتفاقية مع "فيزا" العالمية لتطوير خدمات الدعم للمواطنين

مصراوي Masrawy

المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات

كتب ـ محمد غايات:

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، شهد اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة فيزا العالمية والحكومة المصرية، الخاصة بكروت الائتمان.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطة الشمول المالي للدولة، وتدلل على أن كبرى الشركات تبدي رغبتها في الاستثمار بمصر.

وأعرب رايان ماكينيري، رئيس شركة فيزا العالمية، عن سعادته بزيارة القاهرة، وتعاونه مع المصرية ولقائه بالرئيس عبدالفتاح ، وقال: "نعتز بنشاط الشركة في السوق المصري".

وأشار ماكينيري خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية، إلى أن التعاون القائم مع الحكومة يأتي من أجل زيادة كفاءة المدفوعات الحكومية والبرامج الخاصة بتقديم كافة خدمات الدعم للمواطنين.

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