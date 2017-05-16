وزير البيئة : ميزانية مكتبي "متواضعة".. ولا أعمل بأقل من 3 مستشارين

كتب - أحمد علي:

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن ميزانية مكتبه متواضعة، وذلك تعليقًا على ما ذكرته لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء حول زيادة المخصصات المالية لبند المصروفات في مشروع موازنة مكتب وزير البيئة للعام المالي 2017/2018.

وأضاف فهمي خلال الاجتماع، برئاسة المهندس طلعت السويدي، إن الوزارة حصلت على 51% من الاعتمادات التي طالبت بتخصيصها للخطة الاستثمارية.

وتابع: "أما سر اللغز الخاص برفع المقدرات من 6 مليون إلى 265 مليونًا، فهو أن وزارتيّ المالية والتخطيط، وضعوا المبلغ في هذا الشق حتى يتم السحب منها أثناء العمل على الخطط، أما ميزانية مكتب الوزير نفسها فتم تقليصها من 2 مليون العام الحالي إلى مليون واحد العام المالي الجديد".

وعن زيادة الاعتمادات المخصصة للمستشارين في العام المالي الجديد بواقع 200 ألف جنيه، علق بتأكيده، أن لديه 3 مستشارين فقط ولا يستطيع أن يعمل بأقل من ذلك، لاسيما أن هناك قضايا تعويضات مختلفة يتم البت فيها، علاوة عن مشروعات القوانين التي تعكف عليها الوزارة أو التي تتابع تنفيذها. ​