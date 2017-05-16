بالفيديو.. كهربا: أنا تحت أمر الزمالك

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قال محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، إن الزمالك هو صاحب الفضل الأول عليه في احترافه بالسعودية، واللعب ضمن صفوف نادي اتحاد جدة، مضيفًا أن جماهير الزمالك كانت تسانده.

وأضاف اللاعب أنه متواجد في النادي، ويؤدي تمرينات منفرده، ويشارك أيضًا بالمران الجماعي للفريق، استعدادًا لمباراة مصر وتونس بتصفيات أمم أفريقيا.

وتابع كهربا: "أنا تحت أمر النادي في أي وقت، والمستشار مرتضى منصور رئيس النادي يعلم ذلك".

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وعن سؤاله حول مشوار الزمالك في بطولة أفريقيا هذا الموسم، رد قائلاً: "السنة اللي فاتت وصلنا للنهائي، وبالتالي أنت عرفت إزاي توصل للمباراة النهائية، وإن شاء الله السنادي الفريق ياخد البطولة".

