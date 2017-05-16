أحمد مرتضى يوضح تفاصيل جلسته مع إيناسيو

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أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، أنه عقد جلسة مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ووصفها بالإيجابية للغاية، موضحًا أن هدف مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور هو الفوز بالبطولات الثلاث، وهي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والبطولة العربية.

وأضاف أحمد مرتضى، أنه تحدث مع إيناسيو عن موقف المصابين، بينما أشاد إيناسيو باللاعبين، وقال إن مستواهم في ارتفاع مستمر.

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كما أشار عضو مجلس الزمالك إلى أنه تحدث أيضا مع إيناسيو عن رحلة تونس والاستعداد لها قبل مواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقررة الثلاثاء المقبل.

أوضح أن البرتغالي إيناسيو لم يحدد بعد مطالبه وأنه لم يعرض عليه أسماء أي لاعبين جدد.