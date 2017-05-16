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أحمد مرتضى يوضح تفاصيل جلسته مع إيناسيو

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أحمد مرتضى يوضح تفاصيل جلسته مع إيناسيو أحمد مرتضى يوضح تفاصيل جلسته مع إيناسيو

التحرير

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أكد أحمد مرتضي منصور، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة، أنه عقد جلسة مع البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، ووصفها بالإيجابية للغاية، موضحًا أن هدف مجلس الإدارة برئاسة المستشار هو الفوز بالبطولات الثلاث، وهي دوري أبطال أفريقيا وكأس والبطولة العربية. 

وأضاف أحمد مرتضى، أنه تحدث مع إيناسيو عن موقف المصابين، بينما أشاد إيناسيو  باللاعبين، وقال إن مستواهم في ارتفاع مستمر.

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 كما أشار عضو مجلس الزمالك إلى أنه تحدث أيضا مع إيناسيو عن رحلة تونس والاستعداد لها قبل مواجهة فريق أهلي طرابلس الليبي في الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقررة الثلاثاء المقبل.

أوضح أن البرتغالي إيناسيو لم يحدد بعد مطالبه وأنه لم يعرض عليه أسماء أي لاعبين جدد.

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التحرير

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