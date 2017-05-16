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10 يونيو.. محاكمة 8 من "أولتراس أهلاوي" لاتهامهم بالتحريض على تظاهرات "ذكرى بورسعيد"

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10 يونيو.. محاكمة 8 من "أولتراس أهلاوي" لاتهامهم بالتحريض على تظاهرات "ذكرى بورسعيد" 10 يونيو.. محاكمة 8 من "أولتراس أهلاوي" لاتهامهم بالتحريض على تظاهرات "ذكرى بورسعيد"

مصراوي Masrawy

أولتراس أهلاوي

كتب - محمود السعيد:

حددت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم الثلاثاء، جلسة 10 يونيو المقبل، لنظر محاكمة 8 من شباب "أولتراس أهلاوي" في اتهامهم بالتظاهر بمحيط النادي الأهلي.

جاء ذلك في القضية رقم 6 لسنة 2017 أمن دولة عليا التي قامت تأسيس صفحة على فيس بوك تدعو للتظاهر في ذكرى شهداء مجزرة بورسعيد.

ويواجه المتهمون الترويج بالقول والعلاني للتظاهر وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون (أولتراس أهلاوي) حيازة مفرقعات بالواسطة دون الحصول على ترخيص.

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