إزالة 58 حالة اعتداء على الأرض الزراعية بالسويس -صور

السويس ـ حسام الدين أحمد:

نفذت مديرية أمن السويس، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة الاعتداءات على الأرض الزراعية بالقطاع الريفي، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإزالة الاعتداءات على الأرض المملوكة للدولة بكل المحافظات خلال 15 يوما.

وقال مصدر أمني في تصريح صحفي، إن المديرية نسقت مع حي الجناين لتنفيذ 58 قرار إزالة لاعتداءات على أرض مملوكة للدولة بقرية عامر، ومنطقة الجبلايات.

وقاد اللواء إيهاب لمعي، مساعد مدير أمن السويس للشؤون المالية، الحملة، بمشاركة العميد محمد والي مدير المباحث، والعميد محمود عيد رئيس إدارة البحث وضباط المرافق وتشكيل أمني من فرق الأمن.

وتواصل قوات الشرطة في السويس حملاتها الأمنية، وتستهدف غدا منطقة العمدة.

وتبلغ مساحة الأرض الزراعية المعتدى عليها في السويس 1224 فدانًا، أغلبها شمال المحافظة، وتضم 150 فدانا مخصصة كمزارع سمكية قرب المجرى الملاحي لقناة السويس، حولها المعتدون إلى بنايات.