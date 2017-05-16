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بالصور.. نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد لجان امتحانات نهاية العام

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مصراوي Masrawy

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الدقهلية- رامي القناوي:

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بمختلف كليات الجامعة.

وسأل نائب رئيس الجامعة، الطلاب عن رأيهم في الامتحانات، وتفقد قاعات ومدرجات الكنترولات، وأماكن طباعة الامتحانات والتصحيح الإلكتروني.

وشدد على تأمين الكنترولات وتزويدها بكاميرات المراقبة، واتباع إجراءات الأمن والسلامة المهنية.

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