بالصور.. وقفة احتجاجية لمتضرري الإسكان بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

نظم عشرات المواطنين بمدينة كفر الشيخ، من متضررو الإسكان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، لعدم إدراج أسمائهم، للحصول على وحدات بالاسكان الاجتماعي، الذي أعلنت عنه الدولة ضمن مشروع المليون وحدة سكنية.

وكشف بعض اأهالي من المتضررين سدادهم مبلغ 5 آلاف جنيه منذ 9 سنوات، وتحديدًا فى عام 2008، لكنه لم تدرج اسمائهم، إلى للآن في الكشوف.

وطالب بعض المحتجين لقاء محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، لوضع ما وصفوه بالحل لأزمتهم المستمرة منذ قرابة 9 سنوات، فيما التقى بهم المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، مؤكدًا لهم أن أزمتهم مازالت محل دراسة، للعمل على إنهائها، من خلال توفير مساحات أراضي بمدينة كفر الشيخ، لبناء وحدات سكنية عليها.