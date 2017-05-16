وزير الآثار يُناقش خطة نقل مقتنيات توت عنخ آمون للمتحف الكبير

كتبت- نسمة فرج:

قال الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن الدكتور خالد العناني، وزير الآُثار، تفقد المتحف، الثلاثاء، للوقوف على آخر مستجدات العمل به، تمهيداً لافتتاحه الجزئي المقرر له عام ٢٠١٨.

وذكر توفيق أن وزير الآثار، ناقش خطة نقل القطع الأثرية للمتحف وخاصة آثار الملك توت عنخ آمون، والتي سيتم عرضها في قاعة خاصة بها عند الافتتاح.

وأشار توفيق إلى أنه تابع كذلك سيناريو العرض المتحفى الخاص به.

وأوضح الدكتور طارق توفيق، حسب البيان الصادر- اليوم الثلاثاء،رأن الجولة التفقدية تضمنت المعامل العلمية بمركز ترميم الآثار، وكذلك الأعمال الإنشائية بالمشروع والتى تسير على قدم وساق للإنتهاء منها في الوقت المحدد.