أخبار عاجلة

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان: التحقيق في واقعة التحرش بطالبة "التجارة" -
صورة وخبر: ترامب يمد يده إلى أردوغان -
10 تصريحات × 24 ساعة -
إخلاء سبيل موظفي حي غرب شبرا المتهمين بإهدار المال العام -
أول تعليق لمدير مطار شرم الشيخ عن فيديو "نقطة" الراقصة -
مباراة الجزيرة وسبورتنج في بطولة دوري السوبر لكرة السلة -
فيديو| «موسى» يكشف حجم المعونات التي تلقتها مصر من الخليج -
مساء الأنوار: لقاء مع إبراهيم عثمان - رئيس النادي الإسماعيلي -
مساء الأنوار: قائمة النادي الأهلي لمباراة الشرقية -
مساء الأنوار: وفد الفيفا يزور المقاولون العرب بشأن صدور رخصة النادي الاحترافية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الصحة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى شلاتين المركزي تمهيداً لافتتاحه- صور

Google+ Print
وزير الصحة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى شلاتين المركزي تمهيداً لافتتاحه- صور وزير الصحة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى شلاتين المركزي تمهيداً لافتتاحه- صور

مصراوي Masrawy

جولة وزير الصحة بمستشفى شلاتين المركزي

كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات والتجهيزات النهائية بمستشفى شلاتين المركزي والتي تبعد حوالي 500 كيلو عن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر تمهيداً لافتتاحه رسمياً خلال الايام القليلة القادمة.

وأوضح وزير الصحة، أن تكلفة المستشفى بإنشاءات وتجهيزات طبية حوالي 200 مليون جنيه، وتتكون من طابقين بسعة 30 سريراً، القسم الداخلي يحتوي 18 سريرًا، و 10 عيادات خارجية وصيدلية وقسم للاستقبال والطوارئ به 5 أسرة فرز و 2 أسرة إنعاش و 4 أسرة ملاحظة و سرير عمليات للطوارئ، وقسم للعمليات به 2 غرفة للعمليات الكبرى و5 أسرة افاقة وقسم للغسيل الكلوي به 3 ماكينة، وقسم للمعامل، وقسم للنساء والتوليد ، وقسم للعناية المركزة به 5 أسرة، وقسم للأشعة، وقسم للحضانات به 7 لحديثي الولادة، وتضم المستشفى غازات مركزية بمولد أكسجين بمواصفات عالمية.

ووجه وزير الصحة، الدكتور هشام عطا مساعد الوزير للموارد البشرية والتدريب بزيادة عدد الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى توفير جهاز PCR لمعمل التحاليل ، كما وجه بتحويل 20 غرفة إدارية إلى سكن للأطباء قائلاً "كل اللي يهمني الدكاترة اللي هتشتغل".

كما وجه وزير الصحة بتزويد سريرين لغرفة الملاحظة وتحويلها إلى رعاية متوسطة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار شبكة شدوي الحضري وكهربا ..العلبة فقط بـ 1200 جنيه.. صور

أسعار شبكة شدوي الحضري وكهربا ..العلبة فقط بـ 1200 جنيه.. صور

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. الشبكة في مصر ثقافة تختلف من طبقة لأخرى

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. الشبكة في مصر ثقافة تختلف من طبقة لأخرى

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. أحدث صيحات الموضة في المجوهرات والشبكة

السفيرة عزيزة - رشا حسن " مدير تسويق لازوردي " .. أحدث صيحات الموضة في المجوهرات والشبكة

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام

مساء dmc - رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال: النيابة تطعن على أحكام الإعدام للاطمئنان للأحكام