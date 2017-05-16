وزير الصحة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى شلاتين المركزي تمهيداً لافتتاحه- صور

كتب - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أعمال الإنشاءات والتجهيزات النهائية بمستشفى شلاتين المركزي والتي تبعد حوالي 500 كيلو عن مدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر تمهيداً لافتتاحه رسمياً خلال الايام القليلة القادمة.

وأوضح وزير الصحة، أن تكلفة المستشفى بإنشاءات وتجهيزات طبية حوالي 200 مليون جنيه، وتتكون من طابقين بسعة 30 سريراً، القسم الداخلي يحتوي 18 سريرًا، و 10 عيادات خارجية وصيدلية وقسم للاستقبال والطوارئ به 5 أسرة فرز و 2 أسرة إنعاش و 4 أسرة ملاحظة و سرير عمليات للطوارئ، وقسم للعمليات به 2 غرفة للعمليات الكبرى و5 أسرة افاقة وقسم للغسيل الكلوي به 3 ماكينة، وقسم للمعامل، وقسم للنساء والتوليد ، وقسم للعناية المركزة به 5 أسرة، وقسم للأشعة، وقسم للحضانات به 7 لحديثي الولادة، وتضم المستشفى شبكة غازات مركزية بمولد أكسجين بمواصفات عالمية.

ووجه وزير الصحة، الدكتور هشام عطا مساعد الوزير للموارد البشرية والتدريب بزيادة عدد الأطباء والتمريض، بالإضافة إلى توفير جهاز PCR لمعمل التحاليل ، كما وجه بتحويل 20 غرفة إدارية إلى سكن للأطباء قائلاً "كل اللي يهمني الدكاترة اللي هتشتغل".

كما وجه وزير الصحة بتزويد سريرين لغرفة الملاحظة وتحويلها إلى رعاية متوسطة.