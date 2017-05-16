فيديو| «حماية المستهلك»: «ماتشتروش كل حاجة».. الدولة لا تستطيع ضبط الأسعار

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أكد الدكتور كمال القزاز، المدير التنفيذي للجمعية القومية لحماية المستهلك، أن جميع السلع متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، لكن المشكلة أن الأسواق تعاني من انفلات في الرقابة على أسعار السلع المتفاوتة.

وأوضح القزاز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «ON E»، اليوم الثلاثاء، أن القدرة الشرائية لبعض المواطنين ليست موجودة، واصفًا إياها بـ«التعبانة»، متابعًا: «التعويم وتحرير سعر الصرف أثرا على قدرة المواطنين على شراء السلع، والتاجر زمان كان بيرضى بالقليل دلوقتي بيحط هامش ربح من نفسه، لأن مافيش قيود ورقابة».

وأشار إلى أن الدولة لا تستطيع ضبط السوق بسبب الانفلات في الأسعار، لكنها تحاول حل المشكلة بفتح منافذ توزيع للسلع الاستهلاكية في الأسواق للتقليل من حدة الأسعار المرتفعة».

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وطالب القزاز، الموطنين بالحد من شراء السلع استعدادا لشهر رمضان، قائلًا: «الناس محتاجة حماية من نفسها لأنه عندهم شراهة الشراء في رمضان، ويا ريت ماتشتروش كل حاجة عشان التجار مايزودوش الأسعار».