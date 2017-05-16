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رغم التعويم.. «فودافون» تحقق إيرادات 13 مليار جنيه خلال 2016

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رغم التعويم.. «فودافون» تحقق إيرادات 13 مليار جنيه خلال 2016 رغم التعويم.. «فودافون» تحقق إيرادات 13 مليار جنيه خلال 2016

التحرير

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رغم توقعات شركة "فودافون " بتراجع إيرادتها بشكل كبير خلال العام الجاري، وذلك في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها مصر وعلى رأسها تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، إلا أن الشركة استطاعت تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 13 مليار جنيه بانتهاء العام المالي الخاص بالشركة في 31 إبريل الماضي.

حيث حققت الشركة (١.٣٣ مليار يورو) بنهاية العام المالي للشركة، والذي يبدأ في ١ إبريل ٢٠١٦ وينتهي في ٣١ مارس ٢٠١٧، بعدما احتسبت الشركة متوسط قيمة اليورو بحوالي ٩.٨ جنيه خلال العام المالي، كما أظهرت النتائج تراجع إيرادات الشركة فقط بنسبة ٣٠٪ خلال النصف الثاني من العام.

وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب حوالي ٥.٨ مليارات جنيه (٥٩٠ مليون يورو)، بينما بلغت الأرباح التشغيلية حوالي ٣.٣ مليارات جنيه ٣٤١ مليون يورو، فيما أظهرت النتائج بلوغ عدد العملاء ٤١ مليون عميل بنهاية مارس ٢٠١٧.

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تجدر الإشارة إلى أن إيرادات شركة "أورنج مصر" المجمعة بلغت 11.8 مليار جنيه في 2016، وتكبدت الشركة خسائر غير مدققة 2.42 مليار جنيه خلال الربع الرابع من 2016، مقارنة بأرباح بقيمة 31 مليون جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي.

أما شركة "اتصالات مصر" فقد جمعت إيرادات بقيمة 10.3 مليار جنيه بما يعادل 4.033 مليار درهم إماراتي عن عام 2016 مقابل 9.5 مليار جنيه.

وأظهرت النتائج تراجع إيرادات الشركة بالدرهم بنسبة 11 % بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

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التحرير

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