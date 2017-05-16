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موقع أمريكي: مصر تتفوق على إسرائيل عسكريًّا

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موقع أمريكي: مصر تتفوق على إسرائيل عسكريًّا موقع أمريكي: مصر تتفوق على إسرائيل عسكريًّا

التحرير

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نشر موقع "جلوبال فاير باور" الأمريكي تصنيف الدول من حيث قوتها العسكرية لعام 2017؛ لافتا إلى أن "الولايات المُتحدة تحتل المرتبة الأولى؛ وتليها فورا نظيرتها روسيا، ثم الصين فى ما يتعلق بتصنيف فحص عدد وسائل الأسلحة المختلفة وجودتها، وتصنيف القوات والقدرات الخاصة وغيرها، كما احتلت جيوش الهند المرتبة الرابعة، وتليها فورا جيوش فرنسا في المرتبة الخامسة، وتأتي بريطانيا في المرتبة السادسة".

وقال الموقع: إن " هي الأقوى عسكريا، واحتلت المرتبة الـ12، أعلى بثلاث مراتب من إسرائيل، التي احتلت المرتبة الـ15".

وأوضح أنه يخدم في مصر الدولة العربية الأقوى عسكريا ما معدله ‏470‏ ألف جنديّ منتظم، و‏800‏ ألف جنديّ احتياط، و‏4110‏ دبابات، و‏1132‏ وسيلة طيران، و‏319‏ وسيلة بحرية عسكرية، حسب "الموقع".

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وتابع: "منذ أن بدأ دونالد شغل منصبه رئيسا للولايات المتحدة، قفزت ميزانية الأمن الأمريكية بمبلغ 54 مليار دولار، ووصلت إلى نحو 588 مليار دولار في السنة، بينما احتلت الصين المرتبة الثانية في مؤشر الميزانيات وكانت ميزانيتها 161 مليار دولار في السنة فقط، واحتلت المرتبة الثالثة وكانت ميزانيتها باهظة ووصلت إلى نحو 57 مليار دولار، أقل من عُشر ميزانية الأمن الأمريكية".

وفي مؤشر عدد الدبابات، تحتل أمريكا المرتبة الثالثة بعد الجيش الروسي الذي لديه أكثر من 20216 وحدة عسكرية، ولدى الصين 6457 دبابة، لذا صُنفت في المرتبة الثانية، أما الولايات المتحدة الأمريكية فلديها 5884 دبابة فقط، بينما روسيا لديها 4640 دبابة وتصنف في المرتبة الخامسة، ومصر في المرتبة السابعة بامتلاكها 4110 دبابات، أما إسرائيل فقد احتلت المرتبة العاشرة ولديها 2620 دبابة فقط.

أضاف: "رغم ذلك يتمتع الأمريكيون بتفوق جوي: إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها ما معدله ‏13,762‏ وسيلة طيران، بينما لدى روسيا ‏3,794‏، والصين ‏2,955‏، ومصر الدولة العربية الأكبر، فلديها أكثر من 1132 وسيلة طيران، ولدى السعودية 790 وسيلة طيران، وتحتل إسرائيل المرتبة الـ18 ولديها 652 وسيلة طيران".

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