صورة| محطة مترو تروج لمركز دروس خصوصية.. والمتحدث: «مالناش دعوة»

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كتب - صديق العيسوي وأحمد البرماوي

بينما تحارب الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بمختلف محافظات الجمهورية، تم تركيب إعلان لـ"سنتر تعليمي" بإحدى محطات الخط الأول لمترو الأنفاق كنوع من الدعاية.

ورصدت "التحرير" تركيب لوحة إعلانية كبيرة الحجم لمركز متخصص في الدروس الخصوصية لطلاب المرحلة الثانوية على الرصيف الغربي بمحطة مترو الزيتون.

ويتضمن الإعلان مواعيد المراجعات النهائية لعدد من مواد الصف الثالث الثانوي، وأسماء المدرسين، الأمر الذي نال استهجان عدد كبير من رواد المترو أثناء فترة انتظارهم القطار على الرصيف.

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وقالت مصادر مطلعة بوزارة النقل، إن الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية صاحبة الامتياز الإعلاني لخطوط المترو والسكة الحديد، وليست الوزارة، مشددة على أنها مسؤولة عن إبرام التعاقدات الخاصة بمحطات المترو، دون تدخل الوزارة.

وأوضحت المصادر -التى فضلت عدم ذكر اسمها- أن رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات شريف نبيه، هو المسؤول عن تلك المخالفة، مشيرة إلى أنه كان لزاما عليه رفض هذا الإعلان، أو استشارة رئيس شركة المترو المهندس علي فضالي قبل السماح لهذا السنتر التعليمي بعمل دعاية مخالفة داخل المحطات.

بدوره، أكد المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لا تعلم شيئا عن هذا الإعلان، ولم يعرض عليها، ولم توافق عليه مطلقا، مؤكدا أنه تم وضعه بمعرفة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل، الحاصلة على حق الامتياز الإعلاني لمحطات المترو.

وأضاف "عبد الهادي"، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه أخطر إدارة المترو بالواقعة، التي وجهت على الفور برفع الإعلان من المحطة، وإخطار شركة المشروعات بعدم وضع أية إعلانات مماثلة داخل المحطات إلا بعد عرضها على الوزارة وإدارتي المترو والتسويق بالشركة.