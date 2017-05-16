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وصفة للقضاء على تسوس الأسنان وإزالة ترسيبات جير الأسنان وبدون تكلفة

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وصفة للقضاء على تسوس الأسنان وإزالة ترسيبات جير الأسنان وبدون تكلفة وصفة للقضاء على تسوس الأسنان وإزالة ترسيبات جير الأسنان وبدون تكلفة

من أبرز المشاكل التي يعاني منها الكثير من الناس وخصوصاً الأطفال والمراهقين ويصعب إيجاد حلولا لها هي مشكلة تسوس الأسنان وغالبا يكون السبب الرئيسي وراء تسوس الأسنان عدة عوامل أهمها تناول الحلويات لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكر، لذلك نشرت مجلة أجنبية وصفة تعمل كالسحر في علاج تسوس الأسنان وترسيبات الجير خلال يوم واحد فقط.

مكونات الوصفة :

 

* ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

* ملعقة صغيرة من الكركم.

* 1 ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

*نصف ملعقة  صغيرة من ملح الطعام.

يتم خلط جميع تلك المكونات جيداً، ويتم استخدام تلك الوصفة مرة واحدة يوميا، عن طريق استخدام “فرشاة الأسنان”، وبعدها يتم غسل الفم – وستلاحظوا نتائج مبهرة.

 

المصدر : مباشر 24

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