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طريقة تحضير ماسك المشمش والعسل للتخلص من شعر الوجه الزائد

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طريقة تحضير ماسك المشمش والعسل للتخلص من شعر الوجه الزائد طريقة تحضير ماسك المشمش والعسل للتخلص من شعر الوجه الزائد

تخلصي من شعر الوجه المزعج بطريقة طبيعية وسهل بعيدا عن مراكز التجميل، واستخدام الطرق المؤلمة التي تستخدم لنزع شعر الوجه والتي تسبب الإزعاج لجميع السيدات.

لذلك ليس هناك أفضل من استخدام الماسكات الطبيعية التي تعدينها في المنزل بنفسك من مكونات طبيعية، سوف تفيد بشرتك وتزيد من جمالها بجانب قلة تكاليفها،ويقدم موقع مباشر 24 “ ماسك المشمش والعسل لبشرة نضرة ناعمة خالية من الشعر الزائد المزعج.

 

طريقة تحضير ماسك المشمش والعسل بالمنزل

المكونات

سوف تحتاجين فقط إلي المشمش المجفف، وهو متاح في معظم اماكن التسوق والعسل الأبيض.

ماسك المشمش والعسل

طريقةالتحضير بسيطة وسهله

قومي فقط بطحن المشمش في الخلاط، وبعد أن يتحول إلى مسحوق، ضيفي إليه معلقتين من عسل النحل، وبعد مزج المكونات جيدا قومي بوضع ماسك المشمش والعسل على وجهك لمدة 15 دقيقة، وبعدها أنزع الماسك وأغسل وجهك جيدا بالماء، واستخدمي أى كريم مرطب للبشرة، وسوف تلاحظين النتيجة بنفسك ويفضل أستخدم ماسك المشمش والعسل مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

 

المصدر : مباشر 24

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