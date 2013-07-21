3 كليات جديدة فى تنسيق جامعة بنى سويف

أكد الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، أن مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة استقبل الطلاب المستجدين الناجحين بالثانوية العامة فى اليوم الأول من المرحلة الأولى للتنسيق، لافتاً إلى تقديم الجامعة خدماتها للطلاب من خلال معملى تكنولوجيا المعلومات بمبنى فاصل (7) بكلية التجارة والحاسب الآلى بكلية الآداب، موضحاً تكليفه الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالرد على استفسارات الطلاب الجدد وأولياء الأمور، حرصاً على تلافى مشكلات ومعوقات عملية تسجيل البيانات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا العام يمكن للطلاب المتقدمين للجامعة الالتحاق بثلاث كليات جديدة، هى "الاقتصاد والعلوم السياسية، طب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى"، وذلك بالإضافة إلى الكليات القديمة والعاملة، مثل "الطب البشرى والطب البيطرى والصيدلة والهندسة والتعليم الصناعى والتمريض والتربية والعلوم والتجارة والآداب والحاسب الآلى والحقوق والتربية الرياضية".