برلسكوني يخسر دعوى قضائية لتخفيف نفقة زوجته السابقة

روما (د ب أ)

خسر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني اليوم الثلاثاء دعوى استئناف ضد إلزامه بدفع نفقة بقيمة 2 مليون يورو (2ر2 مليون دولار) شهريا لزوجته السابقة فيرونيكا لاريو.

ويشار إلى أن برلسكوني، 80 عاما، رجل أعمال حقق ثروة من أعمال الإعلام والبناء قبل أن يدخل مجال السياسة عام 1994. وقد تزوج هو ولاريو عام 1990، وانفصلا عام 2009، وأتما طلاقهما رسميا بعد ذلك بخمسة أعوام.

وقد أكدت محكمة النقض حكم دفع مبلغ مليوني يورو لللاريو كنفقة مؤقتة للمعيشة، وذلك عن الفترة التي انفصلت فيها عن برلسكوني قبل الطلاق.

ويشار إلى أن لاريو، 60 عاما، انفصلت عن برلسكوني بعدما كشفت صحيفة أنه حضر حفل عيد ميلاد عارضة أزياء تبلغ من العمر 18 عاما. ولدى برلسكوني ولاريو ثلاثة أبناء.