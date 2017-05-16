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بالصور- "الكردي": 680 طالبا أفريقيا يدرسون في جامعة الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

جانب من الاجتماع (1)جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماعجانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع (3)جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)جانب من الاجتماع (4)

جانب من الاجتماع (5)جانب من الاجتماع (5)

الإسكندرية – محمد عامر:

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، أهمية الشراكة والتعاون مع دول القارة الأفريقية لما وصفه بأنها تمثل ظهير مهم لمصر في كافة المجالات العلمية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الأولى من برنامج التعاون الإعلامى المصري الأفريقي للإعلاميات الأفريقيات، اليوم الثلاثاء، والذي يقام بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية.

وأشار"الكردي" إلى وجود 680 طالبًا وطالبة من الدول الأفريقية يدرسون بجامعة الإسكندرية خلال العام الحالي في مرحلة البكالوريوس، لافتًا إلى مشاركة 47 من الإعلاميين الأفارقة يمثلون 35 دولة أفريقية فى الدورة الحالية لبرنامج التعاون المصرى الأفريقي.

وقال أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن مستشفيات كلية الطب وصل عددها إلى 10 مستشفيات بها حوالى 5000 سرير وتقدم فيها كافة الخدمات الصحية المتميزة، مشيرا إلى أن الكلية هى الوحيدة على مستوى كليات الطب بمصر التي تتيح برامج باللغة الفرنسية لخدمة الدول الأفريقية.

وبدوره، أشاد الدكتور إبراهيم رحاب، مستشار رئيس الجامعة للشئون الأفريقية، بدعم المصرية لفروع جامعة الإسكندرية بأفريقيا "تشاد، جنوب السودان" فى مجال الإنشاءات بتلك الفروع وعرض الاتفاقيات مع الجامعات الأفريقية.

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