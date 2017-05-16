"مصراوي" ينشر أسماء عمال وبريات سمنود المصابين باختناق إثر تسرب الكلور

الغربية – مروة شاهين:

أكد المحاسب أحمد عبد السميع، رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود، اليوم الثلاثاء، إصابة 11 عاملا بحالات اختناق، بينهم 5 سيدات، أثناء عملهم بالوردية داخل أحد عنابر شركة وبريات سمنود، لافتا إلى نقلهم لأقسام الطوارئ بمستشفى سمنود المركزي.

والعمال المصابون هم: صباح المتولي محمد ونبيل حسن عجوة، وعادل عادل الوزة، ورشا بركات، وأحمد محمد المنشاوي ومحمد شكري السيد، والسعيد عبدالعزيز الجعفري، وعبد الرحمن بكر شلبي، وأحمد محمد أبوهيف، وعزت محمود أبوطالب.

كما أوضح رئيس المدينة لـ"مصراوي" أن المصابين خضعوا لجلسات استنشاق أكسجين داخل غرف الرعاية بالاستقبال والطوارئ بمستششفى سمنود، وأن حالاتهم مستقرة، وخرج بعضهم من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

يذكر أن شركة وبريات سمنود، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج بنطاق محافظة الغربية، شهدت، اليوم الثلاثاء، تسرب كميات من غاز الكلور بشكل مفاجئ طوال ساعتين، دون علم مسؤولي وقيادات الشركة، الأمر الذي أدى لتصاعد الكميات المسربة في المواسير العمومية المتصلة بعنابر الإنتاج، التي تضم أكثر من 150 عاملا وعاملة خلال الوردية الصباحية، ما أسفر عن إصابة 11 من العمال باختناق.