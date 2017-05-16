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ماكرون يؤجل إعلان تشكيل الحكومة الفرنسية بسبب التحريات الأخلاقية

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ماكرون يؤجل إعلان تشكيل الحكومة الفرنسية بسبب التحريات الأخلاقية ماكرون يؤجل إعلان تشكيل الحكومة الفرنسية بسبب التحريات الأخلاقية

مصراوي Masrawy

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس (د ب ا)

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أنه تم تأجيل الإعلان عن تشكيل الفرنسية الجديدة إلى الغد، لإتاحة الفرصة لإجراء تحريات إضافية تتعلق بأخلاقيات الوزراء الجدد.

وكان من المتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي أسماء وزراء حكومته اليوم، وذلك بعد مرور يوم واحد على قيام ماكرون الذي ينتمي لتيار الوسط بتعيين السياسي إداورد فيليب الذي ينتمي لتيار يمين الوسط رئيسا للوزراء.

وقال بيان لقصر الإليزيه إن ماكرون وفيليب قررا بدلا من ذلك "تخصيص فترة زمنية للتحقق".

وتم توجيه طلب للسلطات المالية والمعنية بالقيم الأخلاقية بالدولة بإجراء تحريات أولية، بشأن سلامة المواقف الضريبية للوزراء الجدد، والتحقق من أنه ليست لديهم مشكلة تضارب واضحة فى المصالح.

وكان ماكرون قد تعهد أثناء الحملة الانتخابية بسن قانون "لإعادة الجوانب الأخلاقية" إلى الحياة السياسية كجزء من برنامج أدى إلى كسب تأييد فرانسوا بايرو رئيس حزب الحركة الديمقراطية الذي ينتمي لتيار الوسط.

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