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طارق عامر: سداد ٧٥٠ مليون دولار للشركات الأجنبية العاملة بمصر في 1 يونيو - صور

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مصراوي Masrawy

طارق عامر، محافظ البنك المركزي (1)طارق عامر، محافظ البنك المركزي (1)

طارق عامر، محافظ البنك المركزي (2)طارق عامر، محافظ البنك المركزي (2)

طارق عامر، محافظ البنك المركزي (3)طارق عامر، محافظ البنك المركزي (3)

طارق عامر، محافظ البنك المركزي (4)طارق عامر، محافظ البنك المركزي (4)

طارق عامر، محافظ البنك المركزي (5)طارق عامر، محافظ البنك المركزي (5)

كتب- محمد غايات:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن ميزان المدفوعات كان به عجز العام الماضي 20 مليار دولار، أما العام القادم وصلت المعدلات لما كانت عليه في عام 2010 بعجز يقدر بـ4 مليار دولار.

وأضاف عامر- خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الثلاثاء- أن الواردات انخفضت إلى 3.8 مليارات دولار بنحو 16% في مارس الماضي، وذلك بسبب زيادة الانتاج المحلي، وتشغيل المصانع المصرية، ما جعل منتجتنا ينافس في منطقة الخليج.

وتابع محافظ البنك المركزي: "السياحة زادت 50% عن العام الماضي خلال يناير وفبراير، بالإضافة إلى زيادة نمو الناتج القومي عن العام الماضي الذي عكس انعكس على الشركات"، مستطردًا: "لاتوجد شركات بتمشي من ".

وأشار عامر إلى أن البنك المركزي يستهدف تدفق النقد في الاقتصاد دون معوقات، وبلا قيود على النقد الأجنبي داخل وخارج البلاد، مضيفًا: "هناك ٧٥٠ مليون دولار سيتم سدادها للشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول بمصر في 1 يونيو، وتم دفع مثلهم خلال الفترة الماضية".

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة ، قال طارق عامر، "العدالة أن الأموال تصل إلى كل مستويات المجتمع، والشباب الجاد، والبنك المركزي وفر 10 مليارات دولار في العام السابق؛ لدعم الفائدة والقروض وصلت للمشروعات بقيمة 100 مليارات جنيه"، موجهًا الشكر لكل القائمين على قانون الاستثمار الجديد.

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