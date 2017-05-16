حسين عيسى: غياب وزير الإسكان عن مناقشة الموازنة استهانة بالبرلمان

كتب- أحمد علي:

انتقد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم حضور وزير الإسكان ورئيس هيئة مياة الشرب والصرف الصحي، اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، والمخصص لمناقشة موازنة الوزارة.

وقال عيسى، إن اللجنة طالبت وزير الإسكان ورئيس الهيئة بالحضور، ولكنهما لم يحضرا ولم يعتذرا، مستنكرًا:"لما نطلب حضور رؤساء مجالس الشركات ولا يحضرون فهذا ينم عن استهانتهم بالبرلمان، وعدم تقديرهم له".

وأضاف عيسى، قائلًا:"إحنا بنعمل الاجتماعات عشان نساعد الوزارات على تأدية عملها"، متابعًا:"ولهذا أرى أن عدم حضور المسئول شىء عجيب جدًا".

ولفت رئيس لجنة الخطة والموزانة، قائلًا:" إحنا عندنا مشكلة توقيت زمني وعشان ده الموازنة لازم تعتمد قبل 30\6"، مشيرًا إلى أن ملف الإسكان والمجتمعات العمرانية يهُم مصر، لما له من إنجازات، متوجهًا بحديثه إلى المسؤولين:" لازم تساعدوا البرلمان في تأدية دوره".

ومن جانبه انتقد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدم استخدام وزارة الإسكان منحة أوربية بقيمة 156 مليون يورو لتطوير مياه الشرب بمحافظة البحيرة، فضلًا عن عدم تجاوز نسبة التنفيذ 10 %، متابعًا:" رغم إن الناس مش لاقية تشرب بعدة مناطق بالبحيرة".