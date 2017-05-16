المصريين الأحرار: هناك فساد في نشاط جمعيات استصلاح الأراضي

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أشاد أحمد الدريملي القيادي بحزب المصريين الأحرار، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استراد الأراضي المملوكة للدولة من واضعي اليد عليها.

وأكد الدريملي، في تصريح صحفي، أن هناك تلاعبا خطيرا يتم في أوراق هذه الأراضي بحيث تقوم بعض جمعيات استصلاح الأراضي ببيع أراضي الدولة لأشخاص بغرض البناء عليها رغم أنها منحت لتلك الجمعيات لاستصلاحها وليس بيعها والتربح من ورائها.

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وتابع: "هناك شركات كبرى تقوم بأخذ أراضى الدولة بحق انتفاع لمدة 100 عام ولا يجوز بيعها وفقا للقانون إلا أن هذه الشركات تقوم ببيع تلك الأراضي للبناء عليها وهذه جريمة في حق الوطن، مطالبا كافة الجهات الحكومية بالتحقيق فى هذا الأمر وكشفه".