منتجع سياحي على النيل ينهي أحلام عمال 7 مصانع بالمنيا.. والمحافظ يرد

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سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظ المنيا بعد تصريحات المحافظ اللواء عصام البديوي، حول الانتهاء من إعداد دراسة لاستغلال المساحة المقامة عليها شركة حليج الأقطان بمنطقة دماريس على مساحة 75 فدانا، بقيمة 20 مليار جنيه، لإنشاء مجمع سكني في الجهة المطلة على ترعة الإبراهيمية، ومنتجع فندقي يطل على نهر النيل، حالة من الغضب بين الأهالي.

"عايزين مشروعات نأكل منها عيش مش فنادق نتفرج عليها"، بهذه الكلمات، طالب عدد من شباب المحافظة بعودة الشركة بكامل طاقتها، لتوفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل، خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة.

وأعرب عدد من العمال عن رفضهم لقرار المحافظ "ضيعنا عمرنا عشان نحافظ على الشركة والمحافظ عاوز يحولها إلى فندق"، مؤكدين أنهم رفضوا الرضوخ للمحاولات التي قام بها المستثمرون لإجبارهم على تصفية معاشهم أسوة بزملائهم، على أمل عودة عمل الشركة من جديد، خاصة بعد قضاء أكثر من 20 عامًا فيها.

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وقال "محمد ع."، أحد عمال الشركة الحاليين، إنه كان يجب على المحافظ استغلال الأحكام القضائية والقرارات الوزارية التي صدرت بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة، والعمل على استئناف نشاط الشركة.

وأضاف خيري مرزوق، رئيس اللجنة النقابية لعمال مصانع النيل لحليج الأقطان، أن تصريحات المحافظ بشأن احتياج الشركة إلى مبالغ طائلة لتشغيل المصانع مرة أخرى "مُبالغ فيها"، موضحًا أن المصانع السبعة داخل الشركة، تحتاج إلى صيانة بسيطة وتوصيلات مياه وكهرباء لتعمل بكفاءة.

من جانبه، أكد محافظ المنيا، أن إعادة تشغيل المصنع تحتاج إلى أموال ضخمة لا تملكها المحافظة، والتفكير العملي أن يتم تسوية الأوضاع مع المشتري وفقاً لأحكام القضاء، موضحًا أن إنشاء منتجع فندقي بتلك المنطقة سيكون واجهة سياحية إلى جانب زيادة الطاقة الفندقية.