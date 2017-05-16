وزير الدفاع: الجيش شهد تطورا غير مسبوق في التسليح والتدريب

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شهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى التشكيلات المدرعة بالمنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتسليحها وفقا لأحدث النظم القتالية.

وقال صبحي: "إن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزة غير مسبوقة نحو تطوير نظم التسليح والتدريب لكافة التشكيلات والأفرع الرئيسية لزيادة قدرتها القتالية"، مؤكدًا على أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قوات مسلحة قوية وقادرة ومستعدة للتضحية وبذل الجهد بكل الأمانة والإخلاص والشرف.

وأثنى القائد العام على ما يقدمه أبطال ومقاتلو القوات المسلحة من بطولات وتضحيات بالتعاون مع رجال الشرطة، لافتًا إلى أن بناء مصر ورقيها يرتكز علي جهود أبنائها المخلصين الذين يقاتلون في كافة الميادين من أجل رفعتها وتطورها بكل الصدق والعطاء وإيثار مصالح الوطن فوق كل اعتبار.

ومن جهته، ألقى اللواء أ.ح أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها حرص مقاتلو المنطقة على الحفاظ على أعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي لكافة التشكيلات والوحدات لتظل عند حسن الظن بها يملؤهم العزيمة والإصرار على تنفيذ ما يكلفون به من مهام بروح معنوية عالية متمسكين بالقيم والثوابت الاصيلة للعسكرية المصرية في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

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كما استمع القائد العام لعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل والذي تضمن الحالة الفنية والإدارية والقتالية وما شهده من تطوير فى الأسلحة والمعدات بما يمكنه من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليه.

وقام الفريق أول صدقي صبحي بالمرور على القوات المنفذة للتفتيش للاطمئنان على جاهزيتها وتفقد عددا من المنظومات المطورة التي زود بها التشكيل في إطار استراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة وفرض عدد من المواقف الطارئة غير المخططة للتاكد من تفهم المهام المكلفين بها وتنفيذ عدد من معدلات الأداء..قائلا : "إن التفتيش يعكس في جوهرة ومظهرة الصورة الحقيقية للقوات المسلحة لتنفيذ أي مهمة تحت مختلف الظروف".

وناقش القائد العام عددا من الضباط والجنود المشتركين فى التفتيش في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية مواجهة المواقف الطارئة التي يمكن حدوثها ، حيث أشاد بالاستعداد الجاد والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة وعناصر الاحتياط المستدعي من الضباط والجنود وعبر عن اعتزازه بعطائهم والتزامهم وحرصهم على الوفاء بالمهام المقدسة للقوات المسلحة والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لحماية الشعب المصري والتصدي للتهديدات المختلفة التي تمس أمن الوطن واستقراره.

حضر إجراءات التفتيش الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.