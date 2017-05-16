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برلمانية تطالب السيسي بالاهتمام بالمصانع كثيفة العمالة

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برلمانية تطالب السيسي بالاهتمام بالمصانع كثيفة العمالة برلمانية تطالب السيسي بالاهتمام بالمصانع كثيفة العمالة

التحرير

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أشادت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بافتتاح الرئيس السيسى محور كوبرى جرجا بسوهاج، مشيرة إلى أنه دليل على اهتمام الرئيس بإقامة المشروعات القومية فى محافظات الصعيد.

وأكدت الهوارى، أن محور كوبرى جرجا بسوهاج سيربط القرى والمراكز الواقعة شرق وغرب النيل، مما يسهل العبور النهرى للبحر الأحمر، مشيرة إلى أن تكلفة هذا المشروع تبلغ حوالى 497 مليون جنيه.

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وطالبت عضو مجلس النواب عن الصعيد، من الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بإنشاء مصانع كثيفة العمالة فى الصعيد.

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التحرير

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