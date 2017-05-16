مجدي ملك: البيروقراطية تسببت في هروب المستثمرين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الاستثمارات بمصر وهروب المستثمرين القوانين المعرقلة والمعطلة والبيروقراطية الشديدة القابعة والراسخة في عقول بعض المسئولين قبل الأرواق.

أوضح ملك، أن قانون الاستثمار الحالي يعد بارقة أمل لجذب الاستثمارات العربية، والغربية إلى مصر، وأيضًا تحفيز المستثمرين المصريين، حيث يضم حزمة من الحوافز لم تكن لتصدر في مصر لولا وجود إرادة حقيقية لتغيير هذا الواقع المرير في التعامل مع الاستثمار، خاصة أن مصر لديها من الثروات التعدينية والسياحية بأنواعها المختلفة، ما يمكن أن يمثل نقطة تحول في القضاء على البطالة ودعم الاقتصاد القومي خلال المرحلة المقبلة.

شاهد أيضا

أضاف عضو مجلس النواب، أن ما تملكه مصر من مقومات وثروات، لا يقارن بما تملكه بعض الدول المجاورة التي انطلق فيها الاستثمار والسياحة أضعاف الوضع الحالي في مصر، رغم عدم امتلاكها لما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات.