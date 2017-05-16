وزيرة التخطيط: مؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية

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شاركت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في أولى جلسات مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأكدت السعيد أن المؤشرات الاقتصادية الكلية بدأت في التحسن، كما أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، مشيرة إلى تراجع معدل البطالة ليسجل 12% خلال الفترة الحالية، كما أن معدلات النمو ارتفعت الى 3.9% وتراجع معدل التضخم بنسبة 1.8%.

وأوضحت أن الوزارة ماضية في العمل على جميع المحاور التي تضمن استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، حيث يتم توجيه الاستثمارات بشكل أكبر للمشروعات الإنتاجية الرئيسية الزراعية والصناعية التى هي ركيزة للنمو الاقتصادي من خلال توفيرها لفرص العمل، بالإضافة إلى دورها في خفض الطلب على الصادرات ما يعنى توفير العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه.

وناقش نواب الخطة والموازنة مع وزيرة التخطيط أهمية تفعيل آليات المتابعة للمشروعات العامة بما يحقق سرعة وفعالية وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وأكدت السعيد أن الوزارة ماضية في تطوير اليات المتابعة باعتبارها أحد العوامل الهامة لنجاح عملية التخطيط.

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وأوضحت السعيد ان الوزارة سوف تقدم للبرلمان قريبا مشروع قانون للتخطيط الموحد والذى سيزيد من دور المتابعة ويعزز الشفافية ويحقق سرعة الإنجاز، لافتة إلى أن استكمال قواعد البيانات والربط مع الوزارات الكترونيا، مع تطوير قدرات وحدات التخطيط بالمؤسسات الحكومية المختلفة سوف يساعد فى زيادة كفاءة دور الوزارة في المتابعة.

وأكدت السعيد أمام اللجنة أن خطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل 2017-2018، تستهدف زيادة الاستثمارات المخصصة للصعيد، حيث تم تخصيص نحو 22% من جملة الاستثمارات الحكومية الموزعة لهذه المحافظات، ويأتى ذلك في ضوء توجه وزارة التخطيط لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ومعالجة التفاوتات والفجوات التنموية بين المحافظات وفقاً لنهج التنمية المكانية.

واشارت إلى أن الوزارة تركز في خطتها متوسطة المدى والتي تبدأ خلال عام 2018 وتنتهى عام 2020 بتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراعاة عدالة توزيع المخصصات الحكومية فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية، بما ينعكس بشكل ملموس على تحسين حياة المواطنين فى المحافظات التي تحظى بأولويات التنمية خلال المرحلة الحالية وخاصة الصعيد.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة تولي عناية كبيرة للحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال سعيها لتوفير فرص العمل اللائق، وتحسين ظروفهم المعيشية بما يحقق استدامة التنمية الاقتصادية التى ترتكز على سياسات اجتماعية فاعلة وذات كفاءة.