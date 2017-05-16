البنك المركزي يرفع سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بواقع قرش واحد فقط، مسجلًا نحو18.14 جنيهًا للبيع، مقابل نحو 18.13 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين.

وذكر البنك المركزي، أنه تم رفع سعر شراء الدولار بواقع قرش واحد أيضًا، ليسجل نحو 18.01 جنيها، مقارنة بنحو 18 جنيها خلال تعاملات أمس الإثنين.

وارتفع سعرشراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، مسجلًا نحو 18.10 جنيها، مقارنة بنحو 18.07 جنيها، فيما استقر سعر البيع عند 18.17 جنيها، كما ارتفع سعر بيع الدولار في بنك قناة السويس، مسجلًا نحو 18.15 جنيها، مقارنة بنحو 18.10 جنيها، بينما استقر سعر الشراء عند 18.05 جنيها.

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وانخفض سعر الدولار في بنك مصر أيران، ليسجل نحو 18.10 جنيها للبيع و18 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء، وانخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي مسجلًا نحو 18.17 جنيها للبيع و18.07 جنيها للشراء، مقارنة بنحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.

كما تراجع سعر الدولار في بنك عودة، مسجلا 18.12 للبيع و18.02 للشراء، وبنك كريدي أجريكول وبنك الشركة المصرفية العربية مسجلا نحو 18.15 جنيها للبيع، و18.05 جنيها للشراء.