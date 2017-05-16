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«التظلمات» تجتمع لمناقشة أزمة انسحاب الزمالك أمام المقاصة

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«التظلمات» تجتمع لمناقشة أزمة انسحاب الزمالك أمام المقاصة «التظلمات» تجتمع لمناقشة أزمة انسحاب الزمالك أمام المقاصة

التحرير

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قال مصدر داخل اتحاد الكرة، إن لجنة التظلمات، برئاسة عادل الشوربجي، مجتمعة حاليا؛ في مقر الجبلاية؛ لمناقشة تظلم ضد عقوبات الانسحاب أمام المقاصة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«التحرير»، أنه من المحتمل إصدار القرار الخاص بالمباراة اليوم، بعد أن أرسل اتحاد الكرة تقريرًا إلى لجنة التظلمات، ذكر فيه أنه أرسل إخطارًا للزمالك بموعد لقاء المقاصة، والأبيض انسحب من المباراة، ولم يقدم ما يُفيد تلقيه خطابات رسمية بإقامة اللقاء في موعد آخر.

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وتابع بأن مسئولي الاتحاد كتبوا في التقرير أن مجلس الإدارة يوصي بعدم إعادة اللقاء، وأنه تم تطبيق اللائحة على الزمالك بعد الانسحاب، كما أدان التقرير عدم حضور الفريق الأبيض المباراة.

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التحرير

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