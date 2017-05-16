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غدًا.. أبو ريدة يفتتح ورشة عمل للفيفا في القاهرة

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غدًا.. أبو ريدة يفتتح ورشة عمل للفيفا في القاهرة غدًا.. أبو ريدة يفتتح ورشة عمل للفيفا في القاهرة

التحرير

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يفتتح المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عضو مجلس الفيفا، في الثانية من ظهر غدٍ الأربعاء، ورشة العمل التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للدول الأعضاء من شمال إفريقيا لشرح برنامج "الفيفا إلى الأمام" وكيفية الاستفادة من الدعم المقدم من خلاله لكل الأعضاء.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، عرض استضافة إحدى هذه الورش التي يعقدها الفيفا لكل الأعضاء لشرح أهمية وكيفية الاستفادة من البرنامج والدعم المقدم من خلاله.

وتضم الورشة التي تستمر يومين ( الأربعاء والخميس) بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر (هلنان دريم) 8 اتحادات من بينها وهي: (ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب - موريتانيا - جنوب السودان - إريتريا).

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يحضر الورشة كل من: سوليمان مدير برنامج التطوير عن الاتحاد الدولي في إفريقيا، وجان ماري كونز من المكتب الفني للتطوير والتنمية التابع للاتحاد الدولي، وكريستوف سوبجر المسئول المالي لبرامج "الفيفا إلى الأمام".

وتم إدراج مشروع تطوير مركز منتخبات الاتحاد المصري المزمع تنفيذه ضمن ورشة العمل التي تشمل زيارة للمركز (الرابعة عصر الخميس 18 مايو الحالي).

ويذكر أن برنامج "الفيفا إلى الأمام" يتضمن دعما سنويا لكل عضو في الفيفا يبلغ مليونا و 250 ألف دولار شرط توافر التنوع في البرامج المقدمة من الاتحادات الأهلية للاستفادة منه.

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التحرير

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