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الزمالك يعلن موعد بدء اختبارات الناشئين

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الزمالك يعلن موعد بدء اختبارات الناشئين الزمالك يعلن موعد بدء اختبارات الناشئين

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أكد محمد صلاح، رئيس قطاع الناشئين بنادي ، بدء فترة التوقف للفرق المختلفة بالناشئين خلال الفترة الحالية عقب انتهاء الدوريات المختلفة.

وأشار رئيس القطاع إلى أنه تم تحديد يوم 5 من شهر رمضان الكريم، لبدء الاختبارات بجميع الفرق، بمجمع ملاعب نادي الزمالك، مضيفًا أن هناك دراسة لأسماء عديدة ضمن التشكيل الجديد للأجهزة الفنية للفرق المختلفة بالقطاع.

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كما أوضح صلاح أنه قام بإعداد تقرير مفصل من أجل عرضه على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم أمر الأجهزة الفنية الجديدة قبل بدء اختبارات الناشئين المقرر له خامس أيام شهر رمضان المبارك.

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التحرير

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