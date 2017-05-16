وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة الأوليمبية

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التقى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية؛ لبحث عدة تصورات بشأن إصدار لائحة استرشادية خاصة بالاتحادات والأندية الرياضية بعد صدور قانون الرياضة الجديد.

وحضر اللقاء محمود الحلو، المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، وشريف العريان، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية، وأشرف صالح وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، شكري حسن وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، محمد كساب مدير عام العلاقات العامة والإعلام، محمد الكردي مدير عام المكتب الفني.

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وأكد عبد العزيز، أن هذه الاجتماعات المستمرة تأتي في سبيل وضع صورة نهائية للائحة الاسترشادية والتي ستمكن الاتحادات والأندية من وضع تصور كامل لما سيتم في الفترة المقبلة، من انتخابات وكيفية إجرائها.