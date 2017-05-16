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أيمن عبدالمنعم: إزالة 68 % من التعديات علي أراضي أملاك الدولة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

التعديات علي أراضي أملاك الدولة (30)التعديات علي أراضي أملاك الدولة (30)

التعديات علي أراضي أملاك الدولة (31)التعديات علي أراضي أملاك الدولة (31)

التعديات علي أراضي أملاك الدولة (32)التعديات علي أراضي أملاك الدولة (32)

التعديات علي أراضي أملاك الدولة (18)التعديات علي أراضي أملاك الدولة (18)

التعديات علي أراضي أملاك الدولة (35)التعديات علي أراضي أملاك الدولة (35)

التعديات علي أراضي أملاك الدولةالتعديات علي أراضي أملاك الدولة

التعديات علي أراضي أملاك الدولة (6)التعديات علي أراضي أملاك الدولة (6)

التعديات علي أراضي أملاك الدولة (5)التعديات علي أراضي أملاك الدولة (5)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة شكلت وحدة للتدخل السريع بالتعاون مع القوات المسلحة لإزالة كافة التعديات الخاصة بأملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأكد المحافظ أن القرار جاء تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح خلال زيارته لمحافظة قنا، الأحد الماضي، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية الهامة باستراد أراضي الدولة ووقف التعديات عليها.

وأضاف المحافظ:" لدينا حصر كامل بكافة التعديات، وجرى التشديد علي جميع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقري بتفعيل توجيهات القيادة السياسية".

وأوضح " عبد المنعم " أنه جرى إزالة 68% من التعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية، وجاري العمل والتصدي للتعديات أولاً بأول، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تنفيذ حملات مكبرة بجميع مراكز ومدن وقري المحافظة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستعادة بعضها من واضعي اليد، بالتعاون مع الشرطة والجيش والأجهزة المعنية.

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