بالصور - سلع فاسدة وبيع بأسعار أعلى من المقررة بمجمعات استهلاكية بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

نظم مكتب الرقابة الإدارية في السويس، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة على الجمعيات الاستهلاكية في السويس للوقوف على توافر السلع الرمضانية، وأسعارها وجودة المعروض.

وقاد الحملة المقدم كريم الشريف عضو الرقابة الإدارية بمشاركة مفتشي التموين وإدارة الرقابة التجارية، وأشرف على الحملة اللواء باسم السبكي، مدير مكب الرقابة في السويس.

وتوجهت الحملة لمنفذ الشركة العامة لتجارة الجملة بحي فيصل، وتبين عدم توافر السلع الرمضانية إلا بكميات قليلة، وبيع البلح بسعر أعلي من التسعيرة المقررة.

وضبطت الحملة كمية من الزبد الفاسد منتهي الصلاحية كانت داخل ثلاجة التجميد بالمنفذ، وقرر عضو الرقابة الإدارية إعدامها، وكذلك عبوتين جُبن كبيرة الحجم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتابعت الحملة المنافذ بضاحية حي الكويت التابعة لحي الأربعين، وكشفت الحملة خلو منفذ مجمع " جمعيتي " من السلع التموينية، أو الرمضانية وبدت رفوف العرض خاوية من البضائع والسلع.

واستكملت الحملة جولتها على المجمعات، واستهدفت فرع شركة العامة 2000 بحي السويس، وتبين تلاعب مدير المجمع في تاريخ انتاج كرتونتين من الزبد، وخلط الكمية القديمة بالجديدة، وعدم استيفاء شروط التخزين للسلع، بجانب وضع السلع المحرزه التي ضبطتها مفتشو التموين في حملاتهم، بجوار السلع الخاصة بالمجمع مما يشكل خطرا على حياة المواطنين.