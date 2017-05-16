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«ماركا» تُشيد بسياسة تدوير اللاعبين في ريال مدريد

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«ماركا» تُشيد بسياسة تدوير اللاعبين في ريال مدريد «ماركا» تُشيد بسياسة تدوير اللاعبين في ريال مدريد

التحرير

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أشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بسياسة تدوير اللاعبين التي اتبعها مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، هذا الموسم، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي حول تلك السياسية إلى عمل فني بعدما خاض جميع اللاعبين نفس عدد الدقائق تقريبًا.

وذكرت الصحيفة، أن تلك السياسة ساهمت في وصول لاعبي ريال مدريد لنهاية الموسم وهم يتمتعون بلياقة بدنية عالية، فالمدرب الفرنسي أدرك جيدا منح كريستيانو رونالدو الراحة وهو أمر لم يكن قابل للنقاش في المواسم الماضية، فاللاعب البرتغالي لعب 2,370 دقيقة فقط هذا الموسم بالمقارنة مع لعبه 3,183 دقيقة الموسم الماضي و3,354 دقيقة في موسم 2011- 2012.

وكانت النتيجة هائلة بالنظر لما قدمه ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ وأتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا وفالنسيا في الدوري الإسباني، ولم يقتصر الأمر على رونالدو وحده، حيث تقبل باقي اللاعبين فكرة التدوير التي طالت جميع اللاعبين.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن 20 لاعبًا من ريال مدريد، لعبوا هذا الموسم أكثر من 1,000 دقيقة ولم يصل أي لاعب إلى 2,500 دقيقة وهو أمر لم يعتد ريال مدريد على معاصرته، وبالنظر إلى تاريخ الدوري الإسباني نجد أن تينيريفي في موسم 1997- 1998 وخيمناستيك في موسم 2006- 2007 هما الناديان الوحيدان في تاريخ الليجا اللذان خاض منهما 21 لاعبًا أكثر من 1,000 دقيقة في الموسم.

بينما خاض 20 لاعبًا عند برشلونة في موسم 1999- 2000 وأتلتيكو مدريد موسم 2002- 2003 وريال بيتيس موسم 2013- 2014 وفالنسيا الموسم الماضي أكثر من 1,000 دقيقة مثل ريال مدريد هذا الموسم.

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