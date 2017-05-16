زيدان: لا نُفكر في الثنائية.. ومهمة تدريب الريال ستنتهي

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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على صعوبة مواجهة سيلتا فيجو، المقامة غدًا الأربعاء، بملعب بالايدوس، بقيادة الحكم خوان مارتينيز مونويرا، المؤجلة من الجولة الـ21 بالدوري الإسباني (الليجا).

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنتظر أن يُقدم سيلتا أدائه المعتاد فلديهم فريق جيد.. علينا أن نلعب مباراة كبيرة.. أعلم أنها ستكون مباراة صعبة ولكن ما يُهمني هو طريقة لعبنا.. أعلم أنهم سيلعبون للفوز لأنه فريق مُحترف ونحن بدورنا لا نُفكر سوى في مباراة الغد".

وأضاف زيدان: "نحن مُستعدين ونتطلع للنهائيين المتبقيين في الليجا، الجميع في حالة بدنية ممتازة وننتظر بفارغ الصبر مباراة الغد، أنا شخص إيجابي وسوف نُقدم 100% مما لدينا، ولا نُفكر في الثنائية (الليجا ودوري الأبطال).. علينا أن نستمر في القتال حتى اللحظة الاخيرة من المباراة الأخيرة.. المؤكد أننا لن نتهاون ولكن لا أعلم إذا كنا سنفوز أم لا».

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وعن جاهزية الفريق لمباراة الغد، قال المدير الفني لفريق ريال مدريد " كريستيانو رونالدو بالتأكيد سيكون معنا.. جاريث بيل يتحسّن وهو أفضل بكثير، ولن يلعب جاريث.. وخاميس رودريجيز لم يتدرّب لأنه تعرض لضربة قوية، ولكننا نفكر في أن يكون جاهز للمباريات المتبقية".

وتابع زيدان: "لا اعتقد أنني سوف أحظى بتقدير أكثر لو كنت أدرب نادٍ آخر، أعتقد أن ريال مدريد سعداء معي، الآن أفكر فقط في عملي وما تبقى من الموسم ولا شيء آخر، إنها مهمة صعبة جدًا ولكنني أستمتع بها كل يوم، أعلم أن مهمة تدريب الريال سوف تنتهي يومًا ما، ولكن ليس هذا ما يقلقني الآن، وعندما أدخل إلى غرفة الملابس أستمتع بكل ما أراه وأفعله".