كم مرة عليكِ غسل حمالة الصدر الخاصة بكِ؟

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مع تزايد المسؤوليات على المرأة خاصة إذا كانت ربة منزل أو عاملة ولديها أطفال؛ يكون من الصعب عليها إنجاز جميع الأعمال المنزلية بشكل مثالى.

وكشف إحدى النساء خلال حوار دار على منتدى "Mumsnet" الأجنبى بين المستخدمات حول عدد مرات غسل حمالات الصدر، أنها تغسل حمالات الصدر الثلاث التى تملكها مرة واحدة فقط فى الشهر.

وأوضحت المرأة أنها ترتدى حمالة الصدر لمدة 10 مرات قبل غسلها، موضحة بأنها تعتقد أن جسدها نظيف ولذلك لا تحتاج لغسل حمالات الصدر كثيرًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "الديلى ميل" البريطانى.

أثار اعتراف تلك المرأة اعتراضًا وهجومًا كبيرًا من قبل بعض المستخدمين من مالكي العلامات التجارية، في حين أن آخريات أكدن أن غسل حمالات الصدر كثيرًا يضر بها ويجعلها غير جيدة.

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ونصحت علامة "ريجبي وبيلر" التجارية للملابس الداخلية بضرورة غسل حمالات الصدر، بعد ارتدائها مرتين فقط.

وفي رأى آخر لإحدى مستخدمات المنتدى أكدت أنها صدمت من هذا الحوار، حيث إنها ترتدى كل يوم حمالة صدر نظيفة وكانت تعتقد أن جميع النساء يفعلن ذلك، حيث قالت: "أغير حمالة الصدر الخاصة بى كل يوم وأغسلها، حيث إننى لا أرتدى شيئًا أكثر من مرة دون غسل".

وانتقدت أخرى عدم غسل حمالات الصدر قائلة: "يجب غسل حمالة الصدر بعد كل استخدام؛ تخيلى كل العرق الذى تمتصه بعد ارتداءه كل مرة".