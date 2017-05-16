بالصور- وزير البيئة يفتتح دورة السلامة الإحيائية التي تنفذها الأمم المتحدة بمصر

كتبت- مادي غيث:

افتتح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، الدورة التدريبية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمتعلقة بالسلامة الإحيائية، والتي تنظمها سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتدريب ممثلي الدول الأفارقة على كيفية تنفيذ اتفاقية السلامة الإحيائية وما يرتبط بذلك من موضوعات، كالقوانين الوطنية وسياسات الترخيص بالإضافة إلى سياسات التحكم فى الأنواع المجاورة وراثياً.

يأتي ذلك في إطار التعاون الإفريقي لدعم القدرات والمؤسسات والنظم المؤسسية في هذا الشأن.

واعقب ذلك اجتماع مع مديرة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك لمناقشة تنفيذ مشروعات التعاون بين الوزارة و البرنامج، كما تم استعراض ما تم في مشروع الاستدامة المالية للمحميات، وخطط تطوير محميات وادي دجلة والغابة المتحجرة ووادي الريان.

توجه وزير البيئة بالشكر لمديرة البرنامج، وذلك على التعاون المستمر، كما شدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع في هذا المجال.

وتطرق الحديث إلى سبل تعاون برنامج الأمم المتحدة مع مصر في إعداد وتنظيم مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي "Cop14"، الذي تنظمة مصر ٢٠١٨ بشرم الشيخ.

كما أحاط الوزير بما تم من إجراءات في هذا الشأن، ونتائج الزيارة الأخيرة لسكرتارية الإتفاقية.